Иудеи встречают свой главный праздник Песах

КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Иудеи встречают восьмидневный праздник Песах (Пасха), с заходом солнца в понедельник у них пройдет первый седер – ритуальная пасхальная трапеза.

Слово "песах" имеет два значения: "прохождение мимо" и "переход". Двойственна и трактовка праздника. Помимо перехода израильтян, ведомых Моисеем, через Чермное (Красное) море, вспоминается еще одно событие, предшествовавшее исходу евреев из Египта. По ветхозаветному преданию, фараон упорно не дозволял израильскому народу уйти, и тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Еврейским же семьям перед этой "казнью египетской" было велено заколоть по ягненку и кровью его помазать косяки дверей. Видя такой знак, ангел смерти проходил мимо домов иудеев. Только после гибели египетских первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет.

"Песах — единственный праздник, где Тора сообщает нам о событиях с точностью до часа и даже до минуты: исход из Египта случился "ровно в полдень". Понятно, что в Святых книгах ничего не говорится просто так: эта подробность имеет огромное значение. Если бы, не дай Бог, евреи остались в Египте еще хотя бы час-другой – они вообще не вышли бы оттуда! За долгие годы рабства народ утратил традицию, утратил свой национальный дух – задержись он еще хоть немного с исходом, некого было бы освобождать! Откладывание – это неволя, а избавление это исход из Египта "здесь и сейчас", — заявил в преддверии праздника главный раввин России Берл Лазар, слова которого приводит его пресс-служба.

Именно такой исход "здесь и сейчас", по словам раввина, обозначает маца – символ праздника Песах. Мацу, как отметил Лазар, называют "хлебом бедности", древние евреи готовили ее, выходя из Египта, "просто потому, что больше у них ничего не было".

"От всего сердца поздравляю вас с одним из главных праздников еврейства – с Песах, временем избавления нашего народа от рабства и обретения свободы", — обратился раввин к верующим.

Последователи иудаизма отмечают пасху восемь дней. На протяжении всей недели в пищу не употребляется ничего квасного (хамец). Перед Песахом все квасное собирается и сжигается или продается иноверцу. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять только после специальной обработки в огне или кипящей воде.

Кульминационным моментом празднования еврейской Пасхи является вечерняя трапеза (седер), которая устраивается в первую и во вторую ночи праздника. Во время седера в определенной последовательности читают повествование об исходе из Египта. На столе обязательно присутствуют символические блюда, разложенные на кеаре — посуде, использующейся только для пасхального седера.

Мацу едят в память о том, что во время исхода израильтяне пекли пресные лепешки, так как не могли ждать, пока тесто забродит. Горькая и тертая зелень (марор и хазерет) символизирует горечь египетского рабства. Ее принято обмакивать в соленую воду, которая символизирует слезы, пролитые израильтянами в Египте, и море, пересеченное во время исхода. Смесь из тертых яблок, фиников, орехов и вина (харосет) напоминает своим цветом глину, из которой порабощенные евреи делали кирпичи.

На кеару кладут еще три символических блюда, которые не едят: прожаренный кусок баранины с косточкой (зроа) — напоминание о пасхальном агнце, не приносимом в жертву со времен разрушения Иерусалимского Храма, крутое яйцо (бейца) — символ рождения новой жизни народа, вышедшего из рабства, и весенний овощ (карпас).

За трапезой выпивают четыре бокала красного вина, соответствующие четырем фразам Книги исхода об избавлении израильтян от египетского ига, а также четырем чашам, упоминаемым в Книге бытия в рассказе виночерпия о своем сне Иосифу.

По традиции принято наполнять еще пятый бокал и оставлять его для пророка Илии, который вернется на землю, чтобы возвестить о приходе ожидаемого иудеями Машиаха (мессии) и наступлении "дня Господня, великого и страшного". Его ожидание особенно напряженно в эту праздничную "ночь бдения", поэтому в конце седера в ознаменование "бодрствования духа" открывают входную дверь.

Одним из обязательных условий седера является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи. Трапезу заканчивают словами: "В будущем году — в Иерусалиме!".

В Израиле Песах — пора массовых экскурсий и паломничеств в Иерусалим.

В 2017 году праздник Песах отмечают с вечера 10 апреля по 18 апреля.