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    Культура

    В Тунисе диджея осудили на год тюрьмы за ремикс с призывом на молитву

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    Диджея обвинили в публичном совершении непристойного действия и нарушении общественной морали. Ночной клуб, в котором прозвучал ремикс, был закрыт после инцидента.
    Диджей. Архивное фото
    РИА Новости

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Британского диджея Dax J приговорили в Тунисе к году тюремного заключения за использование призыва на молитву для мусульман в своих ремиксах, сообщает издание Guardian со ссылкой на представителя суда.

    Ребенок. Архивное фото
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    По словам представителя суда, диджея обвинили в публичном совершении непристойного действия и нарушении общественной морали.

    Ночной клуб, в котором прозвучал данный ремикс, был закрыт после инцидента. Британец исполнил данный ремикс в рамках фестиваля Orbit. Организаторы мероприятия позднее принесли свои извинения за произошедшее, однако подчеркнули, что не несут ответственности за исполняемые композиции.

    "Мы не допустим покушений на наши религиозные чувства", — цитирует издание слова главы города Набуль Мнауара Кертани.

    По информации издания, сам Dax J также принес извинения за свое поведение. "Я приношу свои искренние извинения всем, кого я мог оскорбить музыкой, которую я исполнил на фестивале Orbit в пятницу в Тунисе. Я не хотел никого расстроить или оскорбить", — цитирует газета его слова.

    Издание называет маловероятным то, что проживающий в Берлине музыкант в итоге все-таки окажется в тунисской тюрьме.

    Напомним, по прогнозам Pew Research Center в Вашингтоне и Международного института прикладного системного анализа в Австрии, к 2050 году число мусульман (2,8 миллиарда, или 30% населения) будет почти равно числу христиан (2,9 миллиарда, или 31%).  

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