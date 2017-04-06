Нацсовет оштрафовал мариупольский канал за трансляцию российской программы

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал мариупольский телеканал "МТВ" за трансляцию российской передачи, сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в Facebook.

Читайте также: Остановка ТЭС и дефицит угля. Землянский о том, чего ждать завтра

Телерадиоорганизация "Мариупольское телевидение" должна уплатить 25% от лицензионного сбора 84 тысяч гривен из-за трансляцию передачи "Территория заблуждений" производства телеканала РФ "РЕН ТВ", в которой россияне однобоко трактовали украинскую историю, навязывали мнение о невозможности существования Украины как государства и невозможности разрыва связей с Россией.

Санкции применены ввиду "наличия призывов к разрешению агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти; пропаганды исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расы, физического или имущественного состояния, социального происхождения", отмечает Костинский.