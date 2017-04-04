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    Суд в США отказался закрывать дело режиссера Полански об изнасиловании

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    Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отклонил несколько запросов об урегулировании дела Романа Полански, в том числе исключающий тюремное заключение.
    Роман Полански
    RIA News Юрий Чичков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Судья Лос-Анджелеса отказал режиссеру Роману Полански в ходатайстве об урегулировании дела об изнасиловании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Обладательница Оскара за лучшую женскую роль Эмма Стоун
    ANGELA WEISS / AFP
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    Ранее юридическая команда Полански обратилась в суд в США с ходатайством об урегулировании дела об изнасиловании несовершеннолетней девочки, произошедшего почти 40 лет назад. Адвокат режиссера Харланд Браун заявил, что 83-летний Полански, имеющий польское и французское гражданства, планирует вернуться в США, чтобы посетить могилу своей жены Шарон Тейт, убитой в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона. При этом режиссеру необходимы гарантии, что он не окажется в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

    Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отклонил несколько запросов об урегулировании дела, в том числе исключающий тюремное заключение. Гордон также отказался уточнить, каков будет приговор Полански в том случае, если он вернется в США.

    Во время визита на кинофестиваль в Цюрихе в сентябре 2009 года Полански был арестован по запросу властей США, обвиняющих режиссера в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов, а в июле 2010 года швейцарский минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссера и окончательно освободить арестованного.

    В 2015 году об отказе экстрадировать Полански в США заявил суд Польши.

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