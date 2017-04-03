В Госпогранслужбе объяснили, почему не запретили Comedy Woman выступать в Киеве

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В ситуациис участницами российского шоу Comedy Woman, которые 30 марта провели в Киеве концерт, у Госпогранслужбы не было доказательств того, что юмористки посещали Крым с нарушением украинского законодательства, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Исключений мы не делаем, а отталкиваемся от информации, которая есть у нас. В случае с российским Comedy Woman, у нас не было убедительных доказательств того, что они действительно посещали оккупированный Крым в нарушение установленных правил. Поэтому на данный момент мы отрабатываем и усовершенствуем свой алгоритм. Думаю, что в ближайшие дни мы его представим и подключим к этой работе более широкие общественные круги", — сказал Слободян.

Ранее сообщалось, что в Киеве 30 марта прошел концерт Comedy Woman, которые ранее выступали в Крыму. Участницы Comedy Woman после 2014 года дали несколько концертов в Крыму, о чем свидетельствуют видео, информация из аккаунтов Comedy Woman в соцсетях. Участницы популярного юмористического проекта выступали в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте.