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    В Госпогранслужбе объяснили, почему не запретили Comedy Woman выступать в Киеве

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (199)

    (обновлено: )25612
    По словам помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна, в случае с российским Comedy Woman, в ведомстве не было убедительных доказательств того, что они действительно посещали Крым в нарушение установленных правил.
    Comedy Woman
    ВКонтакте Comedy Woman

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В ситуациис участницами российского шоу Comedy Woman, которые 30 марта провели в Киеве концерт, у Госпогранслужбы не было доказательств того, что юмористки посещали Крым с нарушением украинского законодательства, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Dmitry Raimov/Facebook
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    "Исключений мы не делаем, а отталкиваемся от информации, которая есть у нас. В случае с российским Comedy Woman, у нас не было убедительных доказательств того, что они действительно посещали оккупированный Крым в нарушение установленных правил. Поэтому на данный момент мы отрабатываем и усовершенствуем свой алгоритм. Думаю, что в ближайшие дни мы его представим и подключим к этой работе более широкие общественные круги", — сказал Слободян.

    Ранее сообщалось, что в Киеве 30 марта прошел концерт Comedy Woman, которые ранее выступали в Крыму. Участницы Comedy Woman после 2014 года дали несколько концертов в Крыму, о чем свидетельствуют видео, информация из аккаунтов Comedy Woman в соцсетях. Участницы популярного юмористического проекта выступали в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте.

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