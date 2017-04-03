наверх
03.04.201713:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.08
  • USD27.02+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Культура

    На российскую вечеринку перед Евровидением приглашены артисты из 9 стран

    Тема:

    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (548)

    (обновлено: )15
    Российская певица Самойлова исполнит на вечеринке конкурсную песню Flame is Burning, а также несколько других. Также выступят и будущие участники Евровидения-2017 из Болгарии, Греции, Молдавии, Израиля, Азербайджана, Армении, Швейцарии, Италии.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Артисты из Италии, Швейцарии, Греции и Болгарии выступят 21 апреля в "Вегас Сити Холл" на российской вечеринке перед конкурсом Евровидение, сообщает пресс-служба площадки.

    Геворг Мирзаян, политолог
    Геворг Мирзаян, facebook
    Удивительное рядом: Евровидение в Австралии и "рука кремля" в суде Лондона

    "Официальная российская pre-party самого популярного международного песенного конкурса Евровидение состоится в концертном зале "Вегас Сити Холл". Поклонникам свои песни представят участники-конкурсанты из 9 стран, в их числе — представительница от России — Юлия Самойлова", — говорится в сообщении.

    Самойлова исполнит конкурсную песню Flame is Burning, а также несколько других. Помимо будущих участников Евровидения-2017 из Болгарии, Греции, Молдавии, Израиля, Азербайджана, Армении, Швейцарии, Италии в концерте примут участие российские артисты и конкурсанты Евровидения прошлых лет. Это в том числе Дарья Антонюк, сестры Толмачевы, Тео (конкурсант от Белоруссии в 2014 году), Кристина Скарлат (Молдова-2014).

    В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Юмористка Елена Воробей. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...