На российскую вечеринку перед Евровидением приглашены артисты из 9 стран

КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Артисты из Италии, Швейцарии, Греции и Болгарии выступят 21 апреля в "Вегас Сити Холл" на российской вечеринке перед конкурсом Евровидение, сообщает пресс-служба площадки.

"Официальная российская pre-party самого популярного международного песенного конкурса Евровидение состоится в концертном зале "Вегас Сити Холл". Поклонникам свои песни представят участники-конкурсанты из 9 стран, в их числе — представительница от России — Юлия Самойлова", — говорится в сообщении.

Самойлова исполнит конкурсную песню Flame is Burning, а также несколько других. Помимо будущих участников Евровидения-2017 из Болгарии, Греции, Молдавии, Израиля, Азербайджана, Армении, Швейцарии, Италии в концерте примут участие российские артисты и конкурсанты Евровидения прошлых лет. Это в том числе Дарья Антонюк, сестры Толмачевы, Тео (конкурсант от Белоруссии в 2014 году), Кристина Скарлат (Молдова-2014).

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.