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    Культура

    Потрет Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола продан на аукционе за $12,7 млн

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    Первоначально организаторы аукциона планировали выручить за портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола от 11,6 до 15,5 миллиона долларов США.
    Портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола
    sothebys

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола продан на аукционе Sotheby's в Гонконге за 98,5 миллиона гонконгских долларов (12,69 миллиона долларов США), сообщается на сайте аукционного дома.

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    Первоначально организаторы аукциона планировали выручить за портрет от 11,6 до 15,5 миллиона долларов США.

    Потрет был написан в 1973 году. Полотно имеет размеры 127 на 106,6 сантиметра. Он выполнен акриловой краской и с применением шелкографии на холсте.

    Ранее сообщалось, что рукописная и иллюстрированная писательницей Джоан Роулинг книга "Сказки Барда Бидля" была продана на аукционе Sotheby`s в Лондоне за 368,8 тысячи фунтов стерлингов (467 тысяч долларов США).

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