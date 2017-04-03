Потрет Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола продан на аукционе за $12,7 млн

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Портрет бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна кисти Энди Уорхола продан на аукционе Sotheby's в Гонконге за 98,5 миллиона гонконгских долларов (12,69 миллиона долларов США), сообщается на сайте аукционного дома.

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Первоначально организаторы аукциона планировали выручить за портрет от 11,6 до 15,5 миллиона долларов США.

Потрет был написан в 1973 году. Полотно имеет размеры 127 на 106,6 сантиметра. Он выполнен акриловой краской и с применением шелкографии на холсте.

Ранее сообщалось, что рукописная и иллюстрированная писательницей Джоан Роулинг книга "Сказки Барда Бидля" была продана на аукционе Sotheby`s в Лондоне за 368,8 тысячи фунтов стерлингов (467 тысяч долларов США).