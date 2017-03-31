Евровидение-2017: определен порядок выступлений стран-участниц

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) и Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) представили порядок выступления артистов в первом и втором полуфиналах Евровидения-2017.
Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.
Читайте также — ЕвроНЕвидение: в соцсетях обсудили запрет въезда для Самойловой
Организаторы подчеркнули, что еще три года назад участники сами тянули жребий и определяли свой порядковый номер. Теперь организаторы конкурса расставляют участников так, чтобы было более захватывающим и каждая композиция выделялась.
Продюсеры конкурса утвердили следующий порядок выступлений:
Первый полуфинал (9 мая):
Швеция: Робин Бенгтссон — "I Can’t Go On"
Грузия: Тамара Гачечиладзе — "Keep The Faith"
Австралия: Исайя Фаербрейс — "Don’t Come Easy"
Албания: Линдита — "World"
Бельгия: Бланш — "City Lights"
Черногория: Славко Калезич — "Space"
Финляндия: Норма Джон — "Blackbird"
Азербайджан: Диана Гаджиева — "Skeletons"
Португалия: Сальвадор Собрал — "Amar Pelos Dois"
Греция: Деми — "This is Love"
Польша: Кася Мось — "Flashlight"
Молдова: Sunstroke Project — "Hey Mamma"
Исландия: Свала — "Paper"
Чехия: Мартина Барта — "My Turn"
Кипр: Ховиг — "Gravity"
Армения: Арцвик — "Fly With Me"
Словения: Омар Набер — "On My Way"
Латвия: Triana Park — "Line"
Второй полуфинал (11 мая):
Сербия: Тияна Богичевич — "In Too Deep"
Австрия: Натан Трент — "Running On Air"
Россия: Юлия Самойлова — "Flame is Burning"
Македония: Яна Бурческа — "Dance Alone"
Мальта: Клаудия Фаниелло — "Breathlessly"
Румыния: Илинка и Алекс Флоря — "Yodel It!"
Нидерланды: OG3NE — "Lights and Shadows"
Венгрия: Йоцы Папай — "Origo"
Дания: Аня Ниссен — "Where I Am"
Ирландия: Брендан Мюррей — "Dying to Try"
Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — "Spirit of the Night"
Хорватия: Жак Худек — "My Friend"
Норвегия: JOWST — "Grab The Moment"
Швейцария: Timebelle — "Apollo"
Беларусь: NAVIBAND — "Гісторыя Майго Жыцця"
Болгария: Кристиан Костов — "Beautiful Mess"
Литва: Fusedmarc — "Rain Of Revolution"
Эстония: Койт Тооме и Лаура — "Verona"
Израиль: Имри Зив — "I Feel Alive"
Во время шоу будет два рекламных перерыва, после 5-й и 12-й песни.
Как сообщалось, в пятницу организаторы Евровидения заявили, что ряд стран якобы готовы бойкотировать конкурс в Киеве в связи с запретом въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой. В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.
Читайте также — Поляки о стрельбе в Луцке: бандеровцы творят, что хотят, а виновата РФ?
Российский Первый канал заявил, что Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении. Такой вариант ранее предложили организаторы международного печенного конкурса.