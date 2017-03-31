Евровидение-2017: определен порядок выступлений стран-участниц

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) и Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) представили порядок выступления артистов в первом и втором полуфиналах Евровидения-2017.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

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Организаторы подчеркнули, что еще три года назад участники сами тянули жребий и определяли свой порядковый номер. Теперь организаторы конкурса расставляют участников так, чтобы было более захватывающим и каждая композиция выделялась.

Продюсеры конкурса утвердили следующий порядок выступлений:

Первый полуфинал (9 мая):

Швеция: Робин Бенгтссон — "I Can’t Go On"

Грузия: Тамара Гачечиладзе — "Keep The Faith"

Австралия: Исайя Фаербрейс — "Don’t Come Easy"

Албания: Линдита — "World"

Бельгия: Бланш — "City Lights"

Черногория: Славко Калезич — "Space"

Финляндия: Норма Джон — "Blackbird"

Азербайджан: Диана Гаджиева — "Skeletons"

Португалия: Сальвадор Собрал — "Amar Pelos Dois"

Греция: Деми — "This is Love"

Польша: Кася Мось — "Flashlight"

Молдова: Sunstroke Project — "Hey Mamma"

Исландия: Свала — "Paper"

Чехия: Мартина Барта — "My Turn"

Кипр: Ховиг — "Gravity"

Армения: Арцвик — "Fly With Me"

Словения: Омар Набер — "On My Way"

Латвия: Triana Park — "Line"

Второй полуфинал (11 мая):

Сербия: Тияна Богичевич — "In Too Deep"

Австрия: Натан Трент — "Running On Air"

Россия: Юлия Самойлова — "Flame is Burning"

Македония: Яна Бурческа — "Dance Alone"

Мальта: Клаудия Фаниелло — "Breathlessly"

Румыния: Илинка и Алекс Флоря — "Yodel It!"

Нидерланды: OG3NE — "Lights and Shadows"

Венгрия: Йоцы Папай — "Origo"

Дания: Аня Ниссен — "Where I Am"

Ирландия: Брендан Мюррей — "Dying to Try"

Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — "Spirit of the Night"

Хорватия: Жак Худек — "My Friend"

Норвегия: JOWST — "Grab The Moment"

Швейцария: Timebelle — "Apollo"

Беларусь: NAVIBAND — "Гісторыя Майго Жыцця"

Болгария: Кристиан Костов — "Beautiful Mess"

Литва: Fusedmarc — "Rain Of Revolution"

Эстония: Койт Тооме и Лаура — "Verona"

Израиль: Имри Зив — "I Feel Alive"

Во время шоу будет два рекламных перерыва, после 5-й и 12-й песни.

Как сообщалось, в пятницу организаторы Евровидения заявили, что ряд стран якобы готовы бойкотировать конкурс в Киеве в связи с запретом въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой. В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

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Российский Первый канал заявил, что Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении. Такой вариант ранее предложили организаторы международного печенного конкурса.