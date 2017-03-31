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    Евровидение-2017: определен порядок выступлений стран-участниц

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    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (544)

    (обновлено: )21541
    Организаторы песенного конкурса расставляют участников так, чтобы было более захватывающим и каждая композиция выделялась. Представительница РФ Юлия Самойлова, согласно представленному порядку, выступит под №3 во втором полуфинале.
    Евровидение-2017. Логотип
    wikimedia.org

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) и Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) представили порядок выступления артистов в первом и втором полуфиналах Евровидения-2017.

    Промо-ролик к Евровидению-2017. Видео
    Facebook Министерства иностранных дел Украины
    Официальный промо-ролик Киева к Евровидению-2017

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

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    Организаторы подчеркнули, что еще три года назад участники сами тянули жребий и определяли свой порядковый номер. Теперь организаторы конкурса расставляют участников так, чтобы было более захватывающим и каждая композиция выделялась.

    Продюсеры конкурса утвердили следующий порядок выступлений:

    Первый полуфинал (9 мая):

    Швеция: Робин Бенгтссон — "I Can’t Go On"

    Грузия: Тамара Гачечиладзе — "Keep The Faith"

    Австралия: Исайя Фаербрейс — "Don’t Come Easy"

    Албания: Линдита — "World"

    Бельгия: Бланш — "City Lights"

    Черногория: Славко Калезич — "Space"

    Финляндия: Норма Джон — "Blackbird"

    Азербайджан: Диана Гаджиева — "Skeletons"

    Португалия: Сальвадор Собрал — "Amar Pelos Dois"

    Греция: Деми — "This is Love"

    Польша: Кася Мось — "Flashlight"

    Молдова: Sunstroke Project — "Hey Mamma"

    Исландия: Свала — "Paper"

    Чехия: Мартина Барта — "My Turn"

    Кипр: Ховиг — "Gravity"

    Армения: Арцвик — "Fly With Me"

    Словения: Омар Набер — "On My Way"

    Латвия: Triana Park — "Line"

    Второй полуфинал (11 мая):

    Сербия: Тияна Богичевич — "In Too Deep"

    Австрия: Натан Трент — "Running On Air"

    Россия: Юлия Самойлова — "Flame is Burning"

    Македония: Яна Бурческа — "Dance Alone"

    Мальта: Клаудия Фаниелло — "Breathlessly"

    Румыния: Илинка и Алекс Флоря — "Yodel It!"

    Нидерланды: OG3NE — "Lights and Shadows"

    Венгрия: Йоцы Папай — "Origo"

    Дания: Аня Ниссен — "Where I Am"

    Ирландия: Брендан Мюррей — "Dying to Try"

    Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — "Spirit of the Night"

    Хорватия: Жак Худек — "My Friend"

    Норвегия: JOWST — "Grab The Moment"

    Швейцария: Timebelle — "Apollo"

    Беларусь: NAVIBAND — "Гісторыя Майго Жыцця"

    Болгария: Кристиан Костов — "Beautiful Mess"

    Литва: Fusedmarc — "Rain Of Revolution"

    Эстония: Койт Тооме и Лаура — "Verona"

    Израиль: Имри Зив — "I Feel Alive"

    Во время шоу будет два рекламных перерыва, после 5-й и 12-й песни. 

    Как сообщалось, в пятницу организаторы Евровидения заявили, что ряд стран якобы готовы бойкотировать конкурс в Киеве в связи с запретом въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой. В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей. 

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    Российский Первый канал заявил, что Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении. Такой вариант ранее предложили организаторы международного печенного конкурса.

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