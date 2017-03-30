"Черный список" сайтов создается в режиме секретности - Мининформполитики

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Работа над формированием списка сайтов, которые будет рекомендовано закрыть из-за угрозы информационной безопасности Украины, ведется под грифом "Для служебного пользования", сообщает в четверг пресс-служба Министерства информационной политики.

В начале марта министр информационной политики Украины Юрий Стець поручил ведомству составить список сайтов, которые, по его словам, необходимо закрыть из-за угрозы информационной безопасности страны.

Это делается с целью "предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб", поясняют в ведомстве.

"Работа над списком конкретных сайтов осуществляется под грифом "Для служебного пользования" с целью предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб", — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 13 февраля ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации. СНБО в рамках борьбы с киберпреступностью поручил правительству в трехмесячный срок разработать законопроект, который позволит блокировать интернет-сайты по решению суда.

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В конце декабря 2016 года на заседании СНБО были рассмотрены основные принципы информационной безопасности, в первую очередь, угрозы кибербезопасности и их нейтрализация, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины. Тогда Порошенко заявил о 6 тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца. Хакерским атакам подверглись сайты Минфина, Госказначейства, Минобороны, "Укрзализныци" и Мининфраструктуры.