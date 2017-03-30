наверх
30.03.201715:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    "Черный список" сайтов создается в режиме секретности - Мининформполитики

    Тема:

    Неугодные СМИ. Власть против медиа (29)

    (обновлено: )21405
    Формирование "черного списка" сайтов в режиме секретности ведется с целью "предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб", поясняют в ведомстве.
    Работа с компьютером и бумагами. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Работа над формированием списка сайтов, которые будет рекомендовано закрыть из-за угрозы информационной безопасности Украины, ведется под грифом "Для служебного пользования", сообщает в четверг пресс-служба Министерства информационной политики.

    Работа за компьютером
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Кругом одна "чернуха". В Украине готовят "черный список" сайтов

    В начале марта министр информационной политики Украины Юрий Стець поручил ведомству составить список сайтов, которые, по его словам, необходимо закрыть из-за угрозы информационной безопасности страны.

    Это делается с целью "предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб", поясняют в ведомстве.

    "Работа над списком конкретных сайтов осуществляется под грифом "Для служебного пользования" с целью предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб", — говорится в сообщении.

    Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 13 февраля ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации. СНБО в рамках борьбы с киберпреступностью поручил правительству в трехмесячный срок разработать законопроект, который позволит блокировать интернет-сайты по решению суда.

    Читайте также: Свобода слова. В Украине цензура узаконена властью – Кость Бондаренко

    В конце декабря 2016 года на заседании СНБО были рассмотрены основные принципы информационной безопасности, в первую очередь, угрозы кибербезопасности и их нейтрализация, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины. Тогда Порошенко заявил о 6 тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца. Хакерским атакам подверглись сайты Минфина, Госказначейства, Минобороны, "Укрзализныци" и Мининфраструктуры.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ян Пекло
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Наталия Корчак
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин
    Уход российских банков из Украины