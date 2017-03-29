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    ЕВU не собирался вводить санкции против Украины из-за Самойловой

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    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (536)

    (обновлено: )17103
    Организаторы Евровидения-2017 заявили, что "кто-то из участников нарушит правила конкурса", то после его проведения могут рассмотреть "определенные меры" в отношении нарушителя.
    Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Информация о готовности организаторов Евровидения ввести санкции против Украины в случае если представительница РФ Юлия Самойлова так и не будет допущена к участию в конкурсе, не соответствует действительности, заявили в Европейском вещательном союзе (ЕВU). Ранее информацию о возможном отстранении Украины опубликовала швейцарская бульварная газета Blick.

    Промо-ролик к Евровидению-2017. Видео
    Facebook Министерства иностранных дел Украины
    Официальный промо-ролик Киева к Евровидению-2017

    Как сообщает DW, в Союзе отметили, что не могут отвечать за выводы газеты, однако подтвердили прямые цитаты генерального директора ЕВU Ингрид Дельтенре, которая раскритиковала решение Киева.

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    "Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника "Евровидения" смогли выступить на конкурсе этого года", — сообщили в ЕВU.

    В то же время, если "кто-то из участников нарушит правила конкурса", то после его проведения могут рассмотреть "определенные меры" в отношении нарушителя, заявили в организации.

    Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей. 

    Российский Первый канал заявил, что Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении. Такой вариант ранее предложили организаторы международного печенного конкурса.

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

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