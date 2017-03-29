ЕВU не собирался вводить санкции против Украины из-за Самойловой

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Информация о готовности организаторов Евровидения ввести санкции против Украины в случае если представительница РФ Юлия Самойлова так и не будет допущена к участию в конкурсе, не соответствует действительности, заявили в Европейском вещательном союзе (ЕВU). Ранее информацию о возможном отстранении Украины опубликовала швейцарская бульварная газета Blick.

Как сообщает DW, в Союзе отметили, что не могут отвечать за выводы газеты, однако подтвердили прямые цитаты генерального директора ЕВU Ингрид Дельтенре, которая раскритиковала решение Киева.

Смотрите также: Савченко о необходимости проведения Евровидения в Донбассе

"Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника "Евровидения" смогли выступить на конкурсе этого года", — сообщили в ЕВU.

В то же время, если "кто-то из участников нарушит правила конкурса", то после его проведения могут рассмотреть "определенные меры" в отношении нарушителя, заявили в организации.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

Российский Первый канал заявил, что Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении. Такой вариант ранее предложили организаторы международного печенного конкурса.

Читайте также — ЕвроНЕвидение: в соцсетях обсудили запрет въезда для Самойловой

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.