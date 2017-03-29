Лоза о Евровидении: пытаются сохранить "хорошую мину при плохой игре"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Музыкант Юрий Лоза считает, что организаторы международного песенного конкурса Евровидение хотят сохранить "хорошую мину при плохой игре", так как любая страна должна быть сразу дисквалифицирована за решение не допускать кого-то из участников на конкурс.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick в среду, что если решение об участии России в Евровидении не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут быть применены санкции: в частности, она может быть временно отстранена от участия в конкурсе.

"Они хотят сохранить хорошую мину при плохой игре. Что такое допустить или не допустить русскую участницу? За один только этот вопрос страна должна быть дисквалифицирована, сам вопрос не уместен", — сказал Лоза РИА Новости.

По его словам, "они (организаторы) сами спровоцировали это решение и сейчас выставляют нас как одну из сторон конфликта".

"В данный момент они должны разбираться с Украиной, и мы здесь не участвуем никак. Оргкомитет не должен был по правилам допускать Украину в прошлом году с песней Джамалы, а они ее протащили на первое место, специально создав профессиональное жюри, чтобы возник этот скандал", — добавил Лоза.

Музыкант подчеркнул, что, как он и говорил ранее, Россия не должна участвовать в этом конкурсе по правилам, которые ввели за последнее время.

"Мы должны потребовать вернуться к правилам, которые были изначально в установочных документах конкурса", — сказал Лоза.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался.