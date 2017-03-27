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    Культура

    Ансамбль Александрова собирается на первые после авиакатастрофы гастроли

    Тема:

    Крушение Ту-154. Расследование (111)

    (обновлено: )1
    По словам главы продюсерской компании Armoni Ахмета Экши, в Стамбуле запланировано два концерта – 7 апреля для официальных лиц, 8 апреля для широкой публики.
    Концерт ансамбля имени Александрова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова отправится на первые после авиакатастрофы в Сочи зарубежные гастроли в Стамбул 7-8 апреля, рассказал РИА Новости Ахмет Экши, глава продюсерской компании Armoni, которая занимается организацией всех гастролей ансамбля Александрова в Турции.

    Крушение самолета Ту-154 в Сочи по пути в Сирию. Инфографика
    РИА Новости
    Крушение самолета Ту-154 в Сочи

    После трагедии в небе над Сочи, унесшей 25 декабря 2016 года жизни 92 человек, среди которых были 64 артиста и сотрудника ансамбля Александрова, руководство Минобороны России заявило, что ансамбль будет жить и дальше оставаться символом армии и страны. Менее чем за два месяца академический ансамбль восполнил творческий потенциал. На смену погибшим пришло пополнение — лучшие артисты со всей России. Уже 16 февраля ансамбль представил зрителям свою программу в московском Центральном академическом театре российской армии.

    "В Стамбуле, где пройдут первые после трагедии зарубежные гастроли ансамбля Александрова, запланировано два концерта – 7 апреля для официальных лиц, 8 апреля для широкой публики. Ожидается участие в них народного артиста СССР Иосифа Кобзона… В программе будут как русские, так и турецкие песни ", — сказал Экши.

    Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя — народного артиста СССР Александра Александрова — ансамбль носит с 1949 года. В 1978 году ансамбль получил звание академического. В его репертуаре более двух тысяч произведений, в том числе народные песни и танцы, классика, кавер-версии отечественных и зарубежных поп- и рок-хитов.

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