Вдова Вороненкова даст концерт в свадебном платье в память о муже

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Оперная певица и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова не стала отменять концерт украинской песни после убийства мужа в центре Киева — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Вдова собирается посвятить свое выступление Вороненкову и надеть на выступление свадебное платье. Об этом она рассказала в интервью "Московскому комсомольцу".

Певица не отрицает, что первым решением после убийства было — отменить концерт украинской песни с оркестром, но потом Максакова решила поступить иначе и уверена, что он ее решения "у многих будет взрываться мозг".

"Сперва я думала все отменять. Мы сделали здесь прекрасную программу украинских песен с оркестром. Но решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память Дениса на девятый день. Он был украинцем, умер украинцем и похоронен он в Киеве. Думаю, что у многих будет взрываться мозг, скорее всего, от того, что я это сделала. Но, думаю, я должна это сделать. Возможно, что я даже надену платье, в котором выходила замуж… А на какие грабли кто наступает, как распорядится история с ее вечно невыученными уроками, я не знаю…", — ответила оперная певица.

Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.