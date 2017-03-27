Международный день театра отмечается в понедельник

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 27 марта, во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства.

Он был учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО.

С 1962 года этот день вошел в календари знаменательных дат как ежегодный праздник всех театральных работников – актеров, режиссеров, продюсеров, звукоинженеров, светотехников, монтировщиков декораций, билетеров и гардеробщиков.

Международный институт театра (МИТ) при ЮНЕСКО – крупнейшая в мире неправительственная организация, занимающаяся исполнительским искусством.

Национальные центры, региональные советы и комитеты представлены в почти 100 странах мира. В СССР национальный центр МИТ был создан в 1959 году. Его президентами в разное время были народные артисты СССР Михаил Царев и Михаил Ульянов.

Ежегодно, по решению исполнительного совета МИТ, по случаю Международного дня театра к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первым автором международного послания ко Дню театра был французский писатель, художник и кинорежиссер Жан Кокто (1962). Среди авторов международного послания были три советских деятеля культуры: композитор Дмитрий Шостакович (1970), артисты Михаил Царев (1984) и Кирилл Лавров (1990).

В 2016 году в Международный день театра к общественности обращался известный российский режиссер Анатолий Васильев.

В 2017 году автором послания стала французская актриса театра и кино Изабель Юппер.

Ранее сообщалось, судьбу театра на Подоле решат 19 человек. Именно такое количество людей вошли в состав недавно созданной рабочей группы, которая и займется урегулированием ситуации. Эта рабочая группа будет действовать при Департаменте градостроительства и архитектуры Киевсовета.