В РФ ответили Украине на предложение заменить Самойлову

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что предложение киевских властей заменить российского участника музыкального конкурса Евровидение не будет даже рассматриваться.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.

"Предложение украинских властей направить на Евровидение другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять его – значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это – абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это – в принципе невозможно", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор также отметил, что есть "чисто человеческая причина", по которой предложение Киева совершенно неприемлемо. По его словам, она кроется в личности самой девушки, которая, всей своей жизнью заслужила и завоевала право выступать на Евровидении.

"Принятие иного решения было бы предательством по отношению к ней. Словом, мы свой выбор сделали, и менять его не будет ни при каких обстоятельствах. Россию буквально толкают на бойкот этого мероприятия, и так на нашем месте поступило бы любое цивилизованное, уважающее себя государство", — подытожил он.

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В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался.