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    Кириленко предложил РФ заменить Самойлову другим исполнителем

    Тема:

    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (525)

    (обновлено: )13101
    По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, Россия сама может найти для себя выход из ситуации с Самойловой, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством.
    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил о готовности принять представителя от России на конкурсе Евровидение-2017 в том случае, если Самойлову заменит другой конкурсант, у которого нет проблем с украинским законодательством.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
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    "Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы Евровидения. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — заявил Кириленко в эфире "Украинского радио".

    При этом вице-премьер отметил, что Киев надеется, что Москва примет такие условия. Саму ситуацию вокруг конкурса Кириленко охарактеризовал как провокация со стороны России.

    "Мы видим, что провокация с Евровидением со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине", — заявил вице-премьер.

    Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения властей.

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