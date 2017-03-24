Клип Юлии Самойловой набрал миллион просмотров на YouTube

vk.com/clubjuliasamoilova

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Клип на песню Flame Is Burning Юлии Самойловой, с которой она должна была поехать на Евровидение, набрал на YouTube более миллиона просмотров.

Видео было опубликовано 13 марта на официальном канале песенного конкурса Eurovision Song Contest.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.