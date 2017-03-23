ЕВС не убедит Киев поменять решение по Самойловой - Кириленко

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Европейскому вещательному союзу (EBС) не надо убеждать Украину изменить решение по запрету въезда участнице Евровидения-2017 от РФ Юлии Самойловой, заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Россию на конкурсе "Евровидение-2017" должна представлять Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

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"ЕВС нет смысла убеждать Украину изменить свое решение по Самойловой. Лучше убедить Россию заявить участника, который не нарушал украинские законы", — написал Кириленко на своей странице в Twitter.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

Ранее в РФ заявляли, что не будут менять участника в случае запрета на въезд Юлии Самойловой.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.