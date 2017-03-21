Лоза о певице Самойловой: слава богу, что не пустят в Украину

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Музыкант Юрий Лоза положительно относится к тому, что российскую певицу Юлию Самойлову могут не пустить в Украину на Евровидение, потому что это не несет никакого смысла для пропаганды российской культуры.

"Да слава богу, что не пустят! С моей точки зрения, это хорошо, потому что мне, как композитору, не хочется, чтобы в очередной раз нам заявляли, что мы ничего не можем делать сами. Мне этого не хочется, потому что мне хочется, чтобы мы хоть когда-то начали показывать себя", — сказал Лоза.

Он отметил, что нужно брать пример с французов, которые упорно пропагандируют свою культуру, поют песни на своем языке, едут на Евровидение, не занимая там высоких мест, и при этом остаются популярными в других странах Европы. "Поэтому мне все равно, поедет Юлия или нет, мне без разницы, потому что она ничего не дает ни мне, ни моей стране", — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что изначально Евровидение задумывалось, как конкурс, благодаря которому европейские страны могли ознакомиться с культурой своих соседей и стать ближе друг к другу, а сейчас он только разъединяет, так как конкурс стал политизированным, и его смысл перевернули с ног на голову.

"Наша победа — мы все купили, мы купили номер, купили каток в Швейцарии, по которому катался (фигурист Евгений) Плющенко, у нас коньки даже чужие были, ничего своего не было… Нас все воспринимают как придаток, который спонсирует это английское влияние", — заключил Лоза.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в страну, поскольку она посещала Крым.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса запланирован на 13 мая в Киеве, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.