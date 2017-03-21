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    Кобзон рад возможному запрету на въезд в Украину Самойловой

    Тема:

    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (489)

    (обновлено: )43822
    Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон заявил, что России изначально надо было отказаться от участия в Евровидении.
    Артист, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон признался, что "очень рад" сообщению о том, что участнице музыкального конкурса "Евровидение" Юлии Самойловой могут запретить въезд в Украину, поскольку "незачем ехать туда", заявил он РИА Новости во вторник.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
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    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил накануне, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд в страну Самойловой. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

    "Я очень рад, потому что я все время говорил незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они (Киев — Ред.) искусственно создали, как говорят в футболе, "положение вне игры", — сказал Кобзон.

    Он подчеркнул, что России изначально надо было отказаться от участия в этом конкурсе. "Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам", — сказал Кобзон, напомнив о том, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, "показали свой характер".

    "А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в Евровидение. Плевать на них. Мы теряли гораздо больше. Только честь и совесть не теряем", — сказал депутат.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число.

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