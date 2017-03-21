Кобзон рад возможному запрету на въезд в Украину Самойловой

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон признался, что "очень рад" сообщению о том, что участнице музыкального конкурса "Евровидение" Юлии Самойловой могут запретить въезд в Украину, поскольку "незачем ехать туда", заявил он РИА Новости во вторник.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил накануне, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд в страну Самойловой. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

"Я очень рад, потому что я все время говорил незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они (Киев — Ред.) искусственно создали, как говорят в футболе, "положение вне игры", — сказал Кобзон.

Он подчеркнул, что России изначально надо было отказаться от участия в этом конкурсе. "Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам", — сказал Кобзон, напомнив о том, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, "показали свой характер".

"А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в Евровидение. Плевать на них. Мы теряли гораздо больше. Только честь и совесть не теряем", — сказал депутат.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число.