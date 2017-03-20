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    Запрет въезда в Украину Самойловой это нечестно - отец певицы

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    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (485)

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    По словам отца Юлии Самойловой, участницы Евровидения от России, семья обязательно отправится в Украину, чтобы поддержать певицу во время выступления на конкурсе.
    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Отец Юлии Самойловой, участницы Евровидения от России, назвал нечестным возможный запрет въезда певицы в Украину; он также сообщил, что семья обязательно отправится на конкурс поддержать исполнительницу.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
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    "Это нечестно, просто нечестно", — сказал Олег Самойлов в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале, комментируя возможный запрет въезда.

    Он также подчеркнул, что семья обязательно отправится в Украину, чтобы поддержать Юлию Самойлову на выступлении.

    "То, что мы поедем, — это однозначно. Если нас Первый канал, конечно, пригласит", — поделился он. Продюсер канала Юрий Аксюта ответил, что родители обязательно будут приглашены.

    Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил в понедельник, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд в страну Самойловой.

    Ранее глава МИД Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает украинская сторона; Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявил, что со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.

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