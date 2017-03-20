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    Новый альбом Чака Берри увидит свет после его смерти

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    Друг легенды рок-н-ролла Джо Эдвардс рассказал о том, что Берри анонсировал выход нового альбома еще в октябре, и назвал его "сенсационным". Первый сингл с этого альбома должен выйти через несколько недель.
    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Выход альбома с новыми песнями легендарного музыканта Чака Берри, скончавшегося в субботу на 91-м году жизни, ожидается в этом году, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Легендарный американский певец и композитор Чак Берри
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Умер легенда рок-н-ролла Чак Берри

    Друг легенды рок-н-ролла Джо Эдвардс рассказал о том, что Берри анонсировал выход нового альбома еще в октябре, и назвал его "сенсационным". Первый сингл с этого альбома должен выйти через несколько недель, договоренность об этом была достигнута еще до смерти Берри, уточняет агентство.

    Эдвардс является владельцем клуба в Сент-Луисе, где часто выступал Берри. Он поделился, что будет очень сильно скучать по своему другу.

    В то же время один из представителей музыканта Мэтт Хэнкс заявил, что не располагает какой-либо информацией о планах выпуска альбома. Данных о предстоящих похоронах Берри также пока не поступало.

    Чак Берри является одним из родоначальников рок-н-ролла. Его творческий путь начался в мае 1955 года, когда в студии фирмы был записан сингл Maybellene, сочетавший напор ритм-энд-блюза и стилистику кантри. Сингл занял первое место в американском хит-параде в категории "ритм-энд-блюз".

    Песни Чака Берри стали стандартами, которые исполняли и продолжают исполнять чуть ли не все рок-группы мира — от "Sex pistols" до "Green day". А для поколения 90-х Берри непременно должен ассоциироваться как автор песни, под которую танцуют Ума Турман и Джон Траволта в ретро-ресторане в легендарной киноленте Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".

    В 2004 году Берри занял 5-е место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.

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