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    Культура

    Порошенко и Гройсман поздравили Лину Костенко с днем рождения

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    Как написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, имя Лины Костенко стало символом национальной чести и достоинства. Владимир Гройсман отметил, что острое перо Лины Костенко завораживает украинцев своей искренностью и патриотизмом.
    Лина Костенко
    112 Украина

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую поэтессу Лину Костенко с днем рождения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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    "Для меня, как и для всех украинцев, этот день — возможность низко поклониться великому поэту эпохи, чье имя стало символом национальной чести и достоинства. Пусть великое слово Лины Васильевны — слово любви, надежды, свободы — продолжает вести нас "благородными путями", — отметил глава государства.

    В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман также на своей странице в Facebook отметил, что острое перо Лины Костенко завораживает украинцев своей искренностью и патриотизмом.

    "Лина Васильевна, вы — настоящее воплощение украинской души!" – подчеркнул премьер-министр.

    Ранее сообщалось, что память украинского поэта, художника и мыслителя Тараса Шевченко почтили в Симферополе; собравшиеся декламировали стихи и пели украинские песни.

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