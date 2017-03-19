Порошенко и Гройсман поздравили Лину Костенко с днем рождения

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую поэтессу Лину Костенко с днем рождения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Для меня, как и для всех украинцев, этот день — возможность низко поклониться великому поэту эпохи, чье имя стало символом национальной чести и достоинства. Пусть великое слово Лины Васильевны — слово любви, надежды, свободы — продолжает вести нас "благородными путями", — отметил глава государства.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман также на своей странице в Facebook отметил, что острое перо Лины Костенко завораживает украинцев своей искренностью и патриотизмом.

"Лина Васильевна, вы — настоящее воплощение украинской души!" – подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что память украинского поэта, художника и мыслителя Тараса Шевченко почтили в Симферополе; собравшиеся декламировали стихи и пели украинские песни.