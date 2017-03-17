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    Киркоров объявил об уходе из "большого" шоу-бизнеса

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    Как ожидается, известный российский певец Филипп Киркоров резко сократит количество светских выходов и перестанет делиться советами с другими артистами.
    Филипп Киркоров
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Российский певец Филипп Киркоров объявил о намерении уйти из большого шоу-бизнеса и посвятить себя реализации проектов. Об этом артист заявил на презентации своего нового клипа, сообщает издание Russian Showbiz.

    Певец Филипп Киркоров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Из большого шоу-бизнеса — в плане громких презентаций и всего прочего — я ухожу", — заявил Киркоров, который в следующем месяце будет отмечать 50-летний юбилей.

    При этом певец подчеркнул, что он не покидает шоу-бизнес, а "уходит от суеты".

    "Я не сказал, что покидаю шоу-бизнес. Я ухожу от всей этой суеты. Мне гораздо интереснее делать проекты", — уточнил Киркоров.

    "Таким образом, российский поп-король резко сократит количество светских выходов и перестанет делиться советами с другими артистами, предпочтя спокойно работать без всякой шумихи", — отмечает издание.

    Ранее Киркоров заявил, что находится "на волне стресса" в связи с ситуацией с французским композитором Дидье Маруани, утверждающим, что песня "Жестокая любовь", которую исполнял Киркоров, является переработкой его песни Symphonic Space Dream.

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