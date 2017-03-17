Киркоров объявил об уходе из "большого" шоу-бизнеса

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Российский певец Филипп Киркоров объявил о намерении уйти из большого шоу-бизнеса и посвятить себя реализации проектов. Об этом артист заявил на презентации своего нового клипа, сообщает издание Russian Showbiz.

"Из большого шоу-бизнеса — в плане громких презентаций и всего прочего — я ухожу", — заявил Киркоров, который в следующем месяце будет отмечать 50-летний юбилей.

При этом певец подчеркнул, что он не покидает шоу-бизнес, а "уходит от суеты".

"Я не сказал, что покидаю шоу-бизнес. Я ухожу от всей этой суеты. Мне гораздо интереснее делать проекты", — уточнил Киркоров.

"Таким образом, российский поп-король резко сократит количество светских выходов и перестанет делиться советами с другими артистами, предпочтя спокойно работать без всякой шумихи", — отмечает издание.

Ранее Киркоров заявил, что находится "на волне стресса" в связи с ситуацией с французским композитором Дидье Маруани, утверждающим, что песня "Жестокая любовь", которую исполнял Киркоров, является переработкой его песни Symphonic Space Dream.