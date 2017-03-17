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    Актер из "Могучих рейнджеров" признался в убийстве

    (обновлено: )80
    Медину-младшего обвинили в непредумышленном убийстве. По словам прокурора, актеру грозит заключение сроком до шести лет в федеральной тюрьме. Приговор ему вынесут до конца месяца.
    Рикардо Медина-младший
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Американский актер Рикардо Медина-младший, игравший в сериале "Могучие рейнджеры", признал, что заколол соседа по дому мечом. Артиста осудили за непредумышленное убийство. Об этом сообщает Los Angeles Times.

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    Медину-младшего обвинили в непредумышленном убийстве. По словам прокурора, актеру грозит заключение сроком до шести лет в федеральной тюрьме. Приговор ему вынесут до конца месяца.

    Ранее Медина-младший утверждал, что использовал меч в целях самозащиты. Адвокат артиста заявил, что обвиняемый признал вину в рамках сделки с судом, по которой ему должны снизить срок заключения.

    Напомним, американский актер и режиссер Бен Аффлек признался, что прошел курс лечения алкогольной зависимости.

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