"Интер" о квотах на ТВ: будет только хуже

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Закон о языковых квотах, принятый Верховной Радой в четверг в первом чтении, нарушит права миллионов граждан Украины, говорится в заявлении "Интер Медиа Груп", опубликованном на официальном сайте.

Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Такое решение поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

"Интер Медиа Груп" всегда выступала против запретов. Мы также категорически против данного закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам — украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека", — сказано в заявлении.

По словам компании, данный закон нарушит права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным.

"А также он нарушит права носителей других региональных языков, которых, помимо русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку. Мы надеемся, что депутаты не примут закон во втором чтении. Помимо всего прочего, данный закон не способствует развитию украинского телевидения. Наоборот, он нанесет серьезный вред", — подчеркнули в компании.

Потенциальный вред закона на "Интере" объясняют тем, что "невозможно создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж — следовательно, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке".

"Емкость украинского телевизионного рынка не позволит создать качественный разножанровый украиноязычный продукт в объемах, которых требует данный закон. Это приведет к падению телесмотрения украинского телевидения: многие зрители имеют возможность альтернативного смотрения каналов, которые их устроят, через интернет-платформы и спутник", — добавили в "Интер Медиа Груп".

"Русский язык — один из мировых языков. На этом языке миллионными тиражами издана учебная и художественная литература, снято множество качественных фильмов. Нельзя украинцев лишать доступа к такому важному контенту. Мы уже видим, к чему привел закон о введении квот на украиноязычные песни на украинских радиостанциях, — сколько в эфире появилось низкопробного продукта", — подчеркнул телевещатель.

Президент Украины Петр Порошенко на минувшей неделе сообщил, что инициирует установление квоты на ведение передач на украинском языке на телевидении с целью его популяризации.