Суд обязал СБУ объяснить запрет въезда для Королевой

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева обязал службу безопасности Украины (СБУ) предоставить российской певице Наташе Королевой (Наталья Порывай) документы об обстоятельствах запрета на въезд на территорию Украины, сообщается в четверг на сайте суда.

В октябре 2016 года СБУ на пять лет запретила въезд в страну Королевой, которая родилась в столице Украины. В январе певица сообщила, что в Киеве умерла ее бабушка, но она "не может прилететь ее похоронить". После этого в ведомстве пообещали пустить российскую певицу в страну на похороны.

"Сегодня в Окружном административном суде города Киева состоялось заседание по иску Натальи Порывай к Службе безопасности Украины по 5-летнему запрету ей въезжать на территорию Украины. Суд удовлетворил ходатайство представителя истца об истребовании доказательств. В частности, он просил СБУ предоставить копию справки, в которой указаны обстоятельства, которые были основанием для принятия решения о запрете Натальи Порывай въезжать на территорию Украины", — говорится в сообщении суда.

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Следующее судебное заседание состоится 20 апреля, за это время сторона СБУ должна ознакомиться с материалами дела и представить письменные объяснения.

Королева — не единственная российская артистка, которой запретили въезд на территорию Украины. В стране существует "черный список" деятелей культуры, в него входят более 80 человек, в том числе Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Григорий Лепс.