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    Центр НАТО увидел в КВН "машину" Кремля

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    Авторы исследования, заказчиком которого выступило министерство обороны Латвии, утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля якобы "есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму".
    Выступление артистов на открытии штаб-квартиры Планеты КВН. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в новом исследовании "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы" объявил российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации". Заказчиком исследования, которое основано на анализе выступлений команды из Москвы "Парапапарам" на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах, выступило министерство обороны Латвии.

    "КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем", — говорится в докладе.

    Авторы исследования утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля якобы "есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму".

    "Дальнейшее исследование должно быть сфокусировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации", — говорится в докладе.

    Олег Стариков
    Олег Стариков / Facebook
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    Комментируя доклад Stratcom, член жюри КВН Валдис Пельш заявил РИА Новости, что рад той популярности, которой пользуется передача, и посоветовал сотрудникам НАТО смотреть КВН всей семьей.

    "Очень хорошо, что наша программа пользуется популярностью. Советую сотрудникам Североатлантического блока смотреть ее все семьей", — сказал Пельш.

    В свою очередь представитель Первого канала на просьбу РИА Новости прокомментировать данное исследование ответил: "Читали. Смеялись".

    КВН — телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и прочем.

    Ранее глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания заявлял, что всего в Украине ограничено вещание десятков российских телеканалов. В частности, запрещена ретрансляция таких телеканалов, как "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". МИД России назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ. 

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