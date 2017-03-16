РФ отправляет на Евровидение "уродство" - Билозир

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Оксана Билозир ("Блок Петра Порошенко") раскритиковала выбор России на Евровидении-2017. По ее мнению, РФ пытается отправить на песенный конкурс "неискусность" и "уродство".

Ранее разгорелся скандал вокруг Юлии Самойловой как представителя РФ на Евровидении. Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Выяснилось, что девушка выступала в Крыму, после чего министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такой выбор "очередной провокацией РФ".

"Если такое уродство, скажем, со стороны России они пытаются отправить в Украину, то, извините пожалуйста, мы не можем категорически вставать на какие-то позиции", – заявила Билозир в эфире "112 Украина".

Она также добавила, что Украина — "цивилизованная демократическая страна, мы духовно богатые и сильные, и искусство не будем политизировать".

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.

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Ранее певица Алла Пугачева заявила, что в выборе участницы от России на Евровидение Юлии Самойловой "нет никакой провокации". По ее мнению, когда поет человек с ограниченными возможностями, "должны затихать все распри". Он также возмутилась, почему должен человек страдать — "ну поругались с Украиной, ну помирятся".