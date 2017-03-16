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    РФ отправляет на Евровидение "уродство" - Билозир

    Тема:

    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (476)

    (обновлено: )28908
    По словам нардепа Оксаны Билозир, "если такое уродство" со стороны России пытаются отправить в Украину, то "мы не можем категорически вставать на какие-то позиции".
    Депутат Верховной Рады Оксана Билозир. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Оксана Билозир ("Блок Петра Порошенко") раскритиковала выбор России на Евровидении-2017. По ее мнению, РФ пытается отправить на песенный конкурс "неискусность" и "уродство".

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
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    Ранее разгорелся скандал вокруг Юлии Самойловой как представителя РФ на Евровидении. Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Выяснилось, что девушка выступала в Крыму, после чего министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такой выбор "очередной провокацией РФ". 

    "Если такое уродство, скажем, со стороны России они пытаются отправить в Украину, то, извините пожалуйста, мы не можем категорически вставать на какие-то позиции", – заявила Билозир в эфире "112 Украина".

    Она также добавила, что Украина — "цивилизованная демократическая страна, мы духовно богатые и сильные, и искусство не будем политизировать".

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.  

    Смотрите также: Юлия Самойлова. Кадры из жизни певицы от РФ на Евровидении

    Ранее певица Алла Пугачева заявила, что в выборе участницы от России на Евровидение Юлии Самойловой "нет никакой провокации". По ее мнению, когда поет человек с ограниченными возможностями, "должны затихать все распри". Он также возмутилась, почему должен человек страдать — "ну поругались с Украиной, ну помирятся".

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