Эмма Уотсон намерена подать в суд из-за попавших в интернет личных фото

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Британская актриса Эмма Уотсон намерена подать иск в суд после того, как десятки ее личных фотографий появились в интернете, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на представителя актрисы.

"Фотографии того, как Эмма пару лет назад примеряет со стилистом одежду, были украдены. Это не обнаженные фотографии. Юристы получили инструкции, более подробной информации мы не даем", — цитирует компания агента Уотсон.

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Звездный путь Эммы Уотсон начался в 2001 году, когда она снялась в роли Гермионы Грейнджер в первой серии культового сериала "Гарри Поттер и философский камень". В 2009 году Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда по версии Vanity Fair. На этой неделе состоялась премьера фильма по анимационной сказке Disney "Красавица и чудовище", в котором Уотсон сыграла главную роль.