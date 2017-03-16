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    Культура

    Эмма Уотсон намерена подать в суд из-за попавших в интернет личных фото

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    В интернете появились фотографии, сделанные несколько лет назад, на которых знаменитая актриса примеряет со стилистом одежду. Агент Эммы Уотсон утверждает, что фото были украдены.
    Актриса Эмма Уотсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Британская актриса Эмма Уотсон намерена подать иск в суд после того, как десятки ее личных фотографий появились в интернете, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на представителя актрисы.

    "Фотографии того, как Эмма пару лет назад примеряет со стилистом одежду, были украдены. Это не обнаженные фотографии. Юристы получили инструкции, более подробной информации мы не даем", — цитирует компания агента Уотсон.

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    Звездный путь Эммы Уотсон начался в 2001 году, когда она снялась в роли Гермионы Грейнджер в первой серии культового сериала "Гарри Поттер и философский камень". В 2009 году Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда по версии Vanity Fair. На этой неделе состоялась премьера фильма по анимационной сказке Disney "Красавица и чудовище", в котором Уотсон сыграла главную роль.

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