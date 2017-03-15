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    Культура

    Американский актер Бен Аффлек прошел курс лечения алкоголизма

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    Знаменитый американский актер заявил, что курс лечения алкогольной зависимости стал первым шаг на пути к полному выздоровлению.
    Бен Аффлек
    flickr.com/erin_lassahn

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Американский актер и режиссер Бен Аффлек признался, что прошел курс лечения алкогольной зависимости.

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    "Я завершил курс лечения алкогольной зависимости, это что-то, с чем я боролся в прошлом и чему буду продолжать противостоять. Я хочу прожить свою жизнь в полном объеме и быть лучшим отцом, каким я могу быть", — написал Аффлек на своей странице в Facebook.

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    Он отметил, что это был первый шаг на пути к полному выздоровлению.

    Аффлек родился 15 августа 1972 года в Калифорнии. Он является лауреатом двух премий "Оскар" за сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг" (совместно с Мэттом Дэймоном) и за фильм "Операция "Арго" (совместно с Джорджем Клуни и Грантом Хесловом).

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