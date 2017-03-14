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    Культура

    Джоан Роулинг раскрыла название своего нового детектива

    (обновлено: )34
    Писательница Джоан Роулинг предложила своим читателям в микроблоге в Twitter угадать название нового детектива и одному таки удалось - роман будет называться "Lethal White" ("Смертельная белизна").
    Джоан Роулинг
    wikipedia

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Британская писательница Джоан Роулинг раскрыла название нового криминального романа о приключениях частного детектива Корморана Страйка.

    Захар Прилепин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В своем микроблоге в Twitter автор эпопеи о Гарри Поттере предложила своим поклонникам угадать название книги, исходя из подсказки, что в двух словах заголовка содержится две буквы "эйч" (Н).

    После многих неудачных попыток один из читателей все же предложил верный вариант "Lethal White" ("Смертельная белизна").

    С частным детективом Кормораном Страйком читатели впервые познакомились в 2013 году в романе "Зов кукушки" (The Cuckoo's Calling). Второй роман серии "Шелкопряд" (The Silkworm) вышел в свет в июне 2104 года, а третий — и пока последний — "На службе зла" вышел в октябре 2015 года.

    Все эти книги выходили под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

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