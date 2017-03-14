Джоан Роулинг раскрыла название своего нового детектива

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Британская писательница Джоан Роулинг раскрыла название нового криминального романа о приключениях частного детектива Корморана Страйка.

В своем микроблоге в Twitter автор эпопеи о Гарри Поттере предложила своим поклонникам угадать название книги, исходя из подсказки, что в двух словах заголовка содержится две буквы "эйч" (Н).

После многих неудачных попыток один из читателей все же предложил верный вариант "Lethal White" ("Смертельная белизна").

С частным детективом Кормораном Страйком читатели впервые познакомились в 2013 году в романе "Зов кукушки" (The Cuckoo's Calling). Второй роман серии "Шелкопряд" (The Silkworm) вышел в свет в июне 2104 года, а третий — и пока последний — "На службе зла" вышел в октябре 2015 года.

Все эти книги выходили под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.