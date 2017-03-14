Открытие Евровидения пройдет у здания Рады в Киеве

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2017 состоится возле здания Верховной Рады в Киеве, сообщил во вторник на пресс-конференции креативный директор конкурса Сергей Проскурня.

"Седьмого мая будет церемония красной дорожки и торжественное открытие песенного конкурса "Евровидение". После многочисленных дискуссий мы приняли решение остановиться на локации, которая дает возможность видеть Киев как столицу Украины в современном и историческом аспектах – это площадь Конституции, это здание Верховной Рады, это правительственный квартал и это уникальный памятник архитектуры Мариинский дворец и знаменитая смотровая площадка", — сказал Проскурня.

Согласно сценарию, в рамках церемонии открытия делегации стран-участниц в течение 45 минут пройдут по красной дорожке от Верховной Рады до смотровой площадки на Днепр. После этого делегации отвезут на крышу расположенного неподалеку здания конгрессно-выставочного центра "Парковый", где будет находиться Евроклуб. На крыше состоится церемония поднятия флагов всех стран-участниц конкурса.

В здании Евроклуба пройдет церемония открытия, которую организуют в традиционном для конкурса стиле, но с ярким украинским акцентом. Гвоздем программы во время церемония открытия в Евроклубе станет выступление национального оркестра народных инструментов, который будет аккомпанировать украинским звездам – Джамале, Руслане, Олегу Скрипке и группе "Друга река". После выступления для делегаций планируется дискотека и вечеринка.

Ивент-менеджер конкурса Кирилл Воронин сообщил, что еще один официальный объект конкурса – деревня Евровидения — расположится на Крещатике между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. Она будет работать с 4 по 14 мая с 12.00 до 22.00 по местному времени. В дни полуфиналов и финала конкурса объект будет работать дольше, поскольку это единственная официальная публичная локация для трансляции мероприятий. В деревне Евровидения будут зоны для спонсоров, продажи еды, сцена с развлекательными программами для болельщиков.

Организаторы планируют начать 22 марта подготовительные работы для заезда в Международный выставочный центр, чтобы оборудовать сцену для конкурсантов, сообщил замруководителя национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак. По его словам, монтажные работы по установке оборудования планируется начать с 28 марта. Согласно правилам, основная площадка для выступлений будет приспособлена для передвижения конкурсантов с ограниченными возможностями, уточнил он.