Киев готов к Евровидению - организаторы

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Украина готова к приему Евровидения в мае, заявил во вторник исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

"Я горд сообщить, что мы полностью готовы встречать Евровидение тут в мае", — сказал Санд на пресс-конференции в Киеве.

Ранее разгорелся скандал вокруг представителя РФ на Евровидении: страну представит на конкурсе Юлия Самойлова. Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Однако выяснилось, что девушка выступала в Крыму, после чего министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такой выбор "очередной провокацией РФ".

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.