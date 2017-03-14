Киев готов к Евровидению - организаторы

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Украина готова к приему Евровидения в мае, заявил во вторник исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.
"Я горд сообщить, что мы полностью готовы встречать Евровидение тут в мае", — сказал Санд на пресс-конференции в Киеве.
Ранее разгорелся скандал вокруг представителя РФ на Евровидении: страну представит на конкурсе Юлия Самойлова. Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Однако выяснилось, что девушка выступала в Крыму, после чего министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такой выбор "очередной провокацией РФ".
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