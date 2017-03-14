наверх
14.03.201701:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    Стало известно, под каким номером в финале Евровидения выступит Украина

    Тема:

    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (464)

    (обновлено: )53
    Согласно официальному сообщению фан-клуба Евровидения в Украине, рок-группа O.Torvald выступит в финале междунарожного пеенного конкурса под №22.
    Группа O.Torvald
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Представитель Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве, — рок-группы O.Torvald — получила 22-й порядковый номер своего выступления в финале конкурса. Об этом говорится в сообщении официального фан-клуб Евровидения в Украине в Instagram.

    Читайте также: Самойлова на Евровидении: Киев взволнован, а Макаревич напомнил о дураках

    "Украина выступит под 22 номером в Финале", — сказано в сообщении.

    Российский Первый канал в воскресенье, 12 марта, сообщил, что завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в Евровидении-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame is Burning" "произвело наиболее сильное впечатление".

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
    Участник от РФ на Евровидение-2017: скандал или провокация?

    Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

    Выбор РФ спровоцировал волну критики как в Украине, так и в самой России. В частности. выяснилось, Самойлова выступала в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Клмкин назвал выбор Самойловой — "очередной провокацией РФ".

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Оружие и боеприпасы изъятые полицией у участников блокады в Кривом Торце. Видео
    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Группа O.Torvald
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Национальный банк Украины
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Кристиан Керн
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией