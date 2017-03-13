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    Культура

    В Италии на "безумной выставке" впервые представлена картина Гитлера

    (обновлено: )6102
    Сообщается, что небольшая картина Адольфа Гитлера, выполненная маслом в темных тонах, предоставлена частным коллекционером из Германии, ранее произведение никогда не выставлялось.
    Картина Адольфа Гитлера
    arteit, twitter

    КИЕВ, 13 мар – РИА Новости Украина. Небольшая картина Адольфа Гитлера впервые представлена на открывшейся в Италии выставке "Музей безумия", пишет в понедельник газета Corriere della Sera.

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    Куратором выставки стал известный итальянский арт-критик Витторио Згарби, который невысоко оценил произведение немецкого диктатора. "Это полная дрянь, картина отчаявшегося человека. Она… многое может сказать о его психике: здесь видно не величие, а убожество", — сказал он о картине Гитлера. На ней изображены женщина и сидящий за столом мужчина на фоне уходящего вдаль коридора, создающего иллюзию бесконечной перспективы.

    Небольшой холст, выполненный маслом в темных тонах, предоставил частный коллекционер из Германии, ранее произведение никогда не выставлялось.

    Выставка проходит до 16 ноября в городке Сало в северной области Ломбардия. Он известен тем, что в последние годы Второй мировой войны приютил бежавшего сюда из Рима Бенито Муссолини и стал столицей марионеточной Итальянской социальной республики. Кроме картины Гитлера на выставке представлены еще 200 работ, объединенных темой безумия, в том числе творения Антонио Лигабуэ и Винсента Ван Гога.

    Будущий фюрер в юности пытался начать карьеру художника, но провалил экзамены в Венскую академию искусств. До Первой мировой войны он рисовал открытки, рекламные объявления и даже продал несколько своих акварелей. По оценкам некоторых экспертов, кисти лидера нацистов принадлежит до 720 работ.

    В середине прошлого года обширную политическую дискуссию на Апеннинах вызвала публикация газетой Il Giornale труда Гитлера "Майн Кампф" ("Моя борьба"). Главный редактор издания решил вложить в приложение к газете первый из восьми томов политического манифеста Гитлера. Это решение вызвало возмущение и осуждение со стороны итальянской еврейской общины, посольства Израиля и многих итальянских политиков, в том числе тогдашнего премьер-министра страны Маттео Ренци.

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