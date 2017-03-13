У создателя "Ласкового мая" умер 16-летний сын

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Сын продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина Александр умер в возрасте 16 лет, сообщил продюсер в своем Instagram.

Он скоропостижно скончался 10 марта.

"Александр Разин (20.01.2001-10.03.2017). Моя боль утраты невыносима. Всем близким выражаю благодарность за соболезнования и поддержку", — написал Андрей Разин.

Певица Наталья Грозовская, гражданская жена продюсера, сообщила, что сын умер в результате сердечного приступа, а также добавила, что 20 января ему исполнилось 16 лет.

Как сообщает "Комсомольская правда", трагедия произошла во время свидания. Молодой человек гулял со своей девушкой, когда ему внезапно стало плохо.

"Видимо, она и вызвала Саше скорую помощь. Медики доставили молодого человека в больницу, где пытались спасти Александра на протяжении двух часов. Но, к сожалению, безуспешно. По предварительным данным, у 16-летнего подростка случился сердечный приступ", — говорится в сообщении.

instagram.com/razin_andrei Сын Андрея Разина Александр

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