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    Культура

    У создателя "Ласкового мая" умер 16-летний сын

    (обновлено: )190
    Александр Разин скончался 10 марта. По данным СМИ, ему стало плохо во время свидания. Медики пытались спасти ему жизнь в течение двух часов, однако безрезультатно.
    Андрей Разин с сыном Александром
    instagram.com/razin_andrei

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Сын продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина Александр умер в возрасте 16 лет, сообщил продюсер в своем Instagram.

    Он скоропостижно скончался 10 марта.

    "Александр Разин (20.01.2001-10.03.2017). Моя боль утраты невыносима. Всем близким выражаю благодарность за соболезнования и поддержку", — написал Андрей Разин.

    Певица Наталья Грозовская, гражданская жена продюсера, сообщила, что сын умер в результате сердечного приступа, а также добавила, что 20 января ему исполнилось 16 лет.

    Как сообщает "Комсомольская правда", трагедия произошла во время свидания. Молодой человек гулял со своей девушкой, когда ему внезапно стало плохо.

    "Видимо, она и вызвала Саше скорую помощь. Медики доставили молодого человека в больницу, где пытались спасти Александра на протяжении двух часов. Но, к сожалению, безуспешно. По предварительным данным, у 16-летнего подростка случился сердечный приступ", — говорится в сообщении.

    instagram.com/razin_andrei
    Сын Андрея Разина Александр

    Ранее сообщалось о смерти российского актера Олега Казанчеева. Он умер на 61-м году жизни. Казанчеев первым в России исполнил роль Иисуса в рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос — суперзвезда". 

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