При давке на концерте в Аргентине двое погибли, 50 пострадали - СМИ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В результате давки на концерте в Аргентине по меньшей мере два человека погибли, около 50 пострадали. Об этом сообщает издание Capital со ссылкой на источники в медицинских учреждениях города.

По данным газеты, инцидент произошел на сольном концерте музыканта Индио Солари (Indio Solari) в городе Олаваррии провинции Буэнос-Айрес, на котором присутствовало порядка 200 тысяч зрителей. Как сообщается, артист прервал концерт во время исполнения третьей песни, призвав оказать помощь людям, упавшим под напором толпы.

По информации издания, прокурор города Сюзанна Алонсо подтвердила гибель двоих человек, однако отметила, что пока "сложно" определить точное число пострадавших.

Как сообщает портал Voz, давка началась после того, как большая группа людей проникла на концерт и спровоцировала давление на тех, кто стоял ближе к сцене. По данным Voz, десятки людей находятся в тяжелом состоянии после множественных травм.

Ранее сообщалось, что в Анголе из-за давки на футбольном стадионе погибли по меньшей мере 17 человек, еще десятки получили травмы.