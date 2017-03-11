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    Культура

    В сети показали кадры первого украинского исторического боевика

    (обновлено: )8001
    Как сообщается, имен актеров львовский режиссер Тарас Химич пока не обнародует. Обещают массовые бои и максимальное приближение к исторической эпохе.
    Исторический боевик о короле Данииле Галицком
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Во Львове снимают первый исторический боевик о короле Данииле Галицком. За работу взялся львовский режиссер Тарас Химич.

    тизер фильма о Тарасе Шевченко
    видео канала Dergkino Ukraine на YouTube
    Новое украинское кино. Тизер фильма о Тарасе Шевченко "Тарас. Возвращение"

    Львовский режиссер Тарас Химич ранее снимал документальные фильмы, исторические хроники, а недавно представил свой первый художественный фильм "Живая", снятый на основе реальных событий, о реальных судьбах УПА. Теперь же режиссер объявил, что начал и уже даже успел снять часть следующей ленты — "Король Даниил".

    Локации съемок будут отвечать местам исторических событий. Имен актеров режиссер пока не обнародует, но обещает, что выбрали тех, кто несет в себе дух этой земли. Покажут не только саму фигуру Даниила, но и мощную империю. Обещают массовые бои и максимальное приближение к исторической эпохе.

    Ранее сообщалось, что к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко украинские кинематографисты снимают кино. Тизер художественного фильма "Тарас.Возвращение" уже появился в интернете.

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