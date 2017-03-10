В Каире обнаружили 4-тонную статую древнеегипетского фараона

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина, Маргарита Кислова. Археологи обнаружили статую из кварцита весом четыре тонны и высотой порядка восьми метров, изображающую, предположительно, древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, она была найдена в районе эль-Матария в Каире, сообщил глава египетско-немецкой археологической миссии Айман Ашмави.

По его словам, находка была сделана в районе, где когда-то располагался древнеегипетский храм, разрушенный в поздние эпохи, и где в настоящее время проводятся археологические раскопки. Статуя была обнаружена в земле в поврежденном состоянии. Из-за большого веса памятника и его глубокого залегания в глинистой влажной почве ученым пришлось прибегнуть к помощи техники, чтобы извлечь его часть на поверхность.

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После очистки поднятой на поверхность головы памятника выяснилось, что она серьезно повреждена: сохранились лишь фрагменты лица и корона фараона. Ученые полагают, что оставшаяся часть памятника, пока остающаяся в земле, также может быть разломана на крупные фрагменты.

REUTERS Mohamed Abd El Ghany Статуя из кварцита древнеегипетского фараона Рамзеса Второго

По словам главы секции египетских памятников при министерстве по делам памятников древности Египта Махмуда Афифи, в районе эль-Матария в древности располагался храм в честь фараона XIX династии Рамзеса Второго, правившего более трех тысяч лет назад. Позднее храм был разрушен, а камни постройки использовались в поздние эпохи для строительства жилых домов. Он добавил, что в этом же районе недавно была обнаружена еще одна статуя — фараона XIX династии Сети Второго. Эта статуя высотой 80 сантиметров сохранилась гораздо лучше гигантского памятника Рамзесу Второму.

​Напомним, в 2012 году европейские археологи проанализировали характер повреждений на мумии египетского фараона Рамзеса III и выяснили, что "избранник Ра" погиб после того, как ему перерезали глотку заговорщики во главе с его женой Тейе и сыном Пентавером.