В Каире обнаружили 4-тонную статую древнеегипетского фараона

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина, Маргарита Кислова. Археологи обнаружили статую из кварцита весом четыре тонны и высотой порядка восьми метров, изображающую, предположительно, древнеегипетского фараона Рамзеса Второго, она была найдена в районе эль-Матария в Каире, сообщил глава египетско-немецкой археологической миссии Айман Ашмави.
По его словам, находка была сделана в районе, где когда-то располагался древнеегипетский храм, разрушенный в поздние эпохи, и где в настоящее время проводятся археологические раскопки. Статуя была обнаружена в земле в поврежденном состоянии. Из-за большого веса памятника и его глубокого залегания в глинистой влажной почве ученым пришлось прибегнуть к помощи техники, чтобы извлечь его часть на поверхность.
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После очистки поднятой на поверхность головы памятника выяснилось, что она серьезно повреждена: сохранились лишь фрагменты лица и корона фараона. Ученые полагают, что оставшаяся часть памятника, пока остающаяся в земле, также может быть разломана на крупные фрагменты.
По словам главы секции египетских памятников при министерстве по делам памятников древности Египта Махмуда Афифи, в районе эль-Матария в древности располагался храм в честь фараона XIX династии Рамзеса Второго, правившего более трех тысяч лет назад. Позднее храм был разрушен, а камни постройки использовались в поздние эпохи для строительства жилых домов. Он добавил, что в этом же районе недавно была обнаружена еще одна статуя — фараона XIX династии Сети Второго. Эта статуя высотой 80 сантиметров сохранилась гораздо лучше гигантского памятника Рамзесу Второму.
Amazing scenes in #Cairo today as statue of Ramsses II discovered in Heliopolis! #Egypt #Archaeology #Egyptology pic.twitter.com/I7xBUpbS5q— Nigel J.Hetherington (@Pastpreservers) 9 марта 2017 г.
Напомним, в 2012 году европейские археологи проанализировали характер повреждений на мумии египетского фараона Рамзеса III и выяснили, что "избранник Ра" погиб после того, как ему перерезали глотку заговорщики во главе с его женой Тейе и сыном Пентавером.