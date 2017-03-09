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    Культура

    Тимати показал апартаменты в личном самолете Кадырова, а потом удалил фото

    (обновлено: )76
    Российский рэпер Тимати опубликовал фотографию в Insta из личного самолета главы Чечни Рамзана Кадырова, однако позднее снимок был удален из аккаунта.
    Певец Тимати
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Российский рэпер Тимати удалил фотографию в Insta из личного самолета главы Чечни Рамзана Кадырова.

    Фотография была опубликована накануне с подсписью: "Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната". Также на фото был отмечен Кадыров. Вместе с тем позднее рэпер удалил снимок, однако он сохранился в соцсетях.

    Социальные сети
    Удаленная Тимоти фотография из самолета Рамзана Кадырова

    Ранее сообщалось, что концертный зал столицы Литвы Compensa отказался принимать Тимати в связи с тем, что в его песнях "звучат пропагандистские высказывания".

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