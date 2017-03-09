Тимати показал апартаменты в личном самолете Кадырова, а потом удалил фото

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Российский рэпер Тимати удалил фотографию в Insta из личного самолета главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фотография была опубликована накануне с подсписью: "Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната". Также на фото был отмечен Кадыров. Вместе с тем позднее рэпер удалил снимок, однако он сохранился в соцсетях.

Социальные сети Удаленная Тимоти фотография из самолета Рамзана Кадырова

Ранее сообщалось, что концертный зал столицы Литвы Compensa отказался принимать Тимати в связи с тем, что в его песнях "звучат пропагандистские высказывания".