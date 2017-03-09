наверх
09.03.201702:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Культура

    Муж Скарлетт Йоханссон призвал ее отозвать заявление о разводе

    (обновлено: )29
    Знаменитая актриса подала документы на развод со своим вторым мужем в верховный суд Манхэттена, заявив, что ее брак "безнадежно разрушен". Ромен Дориак, в свою очередь, призывает Йоханссон сесть за стол переговоров.
    Актриса Скарлетт Йоханссон
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Супруг голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон, французский журналист Ромен Дориак, призвал ее отозвать заявление о разводе и вернуться к переговорам ради двухлетней дочери, пишет журнал People со ссылкой на заявление, попавшее в распоряжение издания.

    Джоли раскрыли детали развода с Питтом
    BBC Hindi, youtube
    Джоли раскрыла детали развода с Питтом

    "Я бы попросил ее немедленно отозвать свой иск и вернуться, как бы ни было неприятно, за стол переговоров. Мы – родители милой дочери, которую будем продолжим воспитывать еще много лет и делить с ней радости и печали, как могут только родители", — говорится в заявлении Дориака.

    Смотрите также: Знаменитые пары, ставшие в 2016 году родителями

    Как ранее сообщила газета New York Post, во вторник актриса подала документы на развод со своим вторым мужем в верховный суд Манхэттена, заявив, что ее брак "безнадежно разрушен". Она также попросила основного попечительства над их трехлетней дочерью. Адвокаты Дориака сообщили, что намерены бороться в правовом поле.

    Йоханссон и Дориак поженились в 2014 году вскоре после рождения дочери, в январе голливудская звезда сообщила о расставании с Дориаком летом 2016 года.

    В 2016 году 32-летняя Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes – фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Видео
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Флаги Украины и России
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Жители Конотопа прогнали Соболева из города
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля