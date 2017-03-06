Актер Мэтт Деймон прочтет закадровый текст в фильме о Бостонском марафоне

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Американский актер Мэтт Деймон прочитает закадровый текст в документальном фильме "Бостон" (Boston) о Бостонском марафоне, во время которого в 2013 году произошел теракт, сообщает журнал Entertainment Weekly.

Документальная лента американского режиссера Джона Данхэма рассказывает историю одного из старейших ежегодных марафонов в мире — с 1897 по 2013 год, когда во время мероприятия произошли два взрыва. Картина снималась три года. В фильме представлены интервью с победителями соревнований, обычными участниками с разных концов света и местными жителями.

Премьера фильма, как ожидается, состоится в Бостоне 15 апреля, за два дня до марафона. В кинотеатрах США картину будут показывать только один день — 19 апреля.

Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. В результате погибли три человека, более 200 были ранены. В организации теракта обвинили братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан Царнаев 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией. Суд присяжных в мае приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.