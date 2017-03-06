наверх
06.03.201719:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.65+ 0.17
  • USD27.12+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Культура

    Актер Мэтт Деймон прочтет закадровый текст в фильме о Бостонском марафоне

    Тема:

    Теракты в Бостоне (165)

    16
    Документальная лента американского режиссера Джона Данхэма рассказывает историю одного из старейших ежегодных марафонов в мире - с 1897 по 2013 год, когда во время мероприятия произошли два взрыва.
    Актер Мэтт Деймон. Архивное фото
    REUTERS Lucy Nicholson

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Американский актер Мэтт Деймон прочитает закадровый текст в документальном фильме "Бостон" (Boston) о Бостонском марафоне, во время которого в 2013 году произошел теракт, сообщает журнал Entertainment Weekly.

    Спецоперация по розыску подозреваемого в Бостонских терактах
    RIA News Филипп Кравцов | Перейти в фотобанк
    Розыск подозреваемого в Бостонских терактах

    Документальная лента американского режиссера Джона Данхэма рассказывает историю одного из старейших ежегодных марафонов в мире — с 1897 по 2013 год, когда во время мероприятия произошли два взрыва. Картина снималась три года. В фильме представлены интервью с победителями соревнований, обычными участниками с разных концов света и местными жителями.

    Премьера фильма, как ожидается, состоится в Бостоне 15 апреля, за два дня до марафона. В кинотеатрах США картину будут показывать только один день — 19 апреля.

    Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. В результате погибли три человека, более 200 были ранены. В организации теракта обвинили братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан Царнаев 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией. Суд присяжных в мае приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров
    Мнимый больной. Суд над Насировым
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Митинг против торговой блокады Донбасса прошел в Краматорске
    Блокада расширяется: активность в Конотопе
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа