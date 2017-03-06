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    Культура

    Сотни изделий из бронзы возрастом более 2,2 тыс лет обнаружены в Китае

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    Находка была сделана в ходе раскопок в районе города Чэнду. Как заявил представитель археологов Ван Тянью, были раскопаны 180 гробниц времени периода период Чуньцю (770-476 годы до нашей эры) и периода Сражающихся царств (475-221 годы до нашей эры).
    Сотни изделий из бронзы возрастом более 2,2 тыс лет обнаружены в Китае
    @XHNews

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Более 500 изделий из бронзы, возраст которых превышает 2,2 тысячи лет, обнаружены археологами в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает в воскресенье агентство Синьхуа.

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    Находка была сделана в ходе раскопок в районе города Чэнду. Как заявил представитель археологов Ван Тянью, были раскопаны 180 гробниц времени периода период Чуньцю (770-476 годы до нашей эры) и периода Сражающихся царств (475-221 годы до нашей эры).

    @XHNews
    Сотни изделий из бронзы возрастом более 2,2 тыс лет обнаружены в Китае

    В гробницах были обнаружены в общей сложности 540 бронзовых изделий, в том числе оружие, посуда, инструменты и ритуальные статуэтки.

    Ранее сообщалось, что китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч, возраст которого приблизительно 2300 лет.

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