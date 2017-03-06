КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Более 500 изделий из бронзы, возраст которых превышает 2,2 тысячи лет, обнаружены археологами в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает в воскресенье агентство Синьхуа.

Смотрите также: Уникальный древний меч викингов вернули в Украину

Находка была сделана в ходе раскопок в районе города Чэнду. Как заявил представитель археологов Ван Тянью, были раскопаны 180 гробниц времени периода период Чуньцю (770-476 годы до нашей эры) и периода Сражающихся царств (475-221 годы до нашей эры).

@XHNews Сотни изделий из бронзы возрастом более 2,2 тыс лет обнаружены в Китае

В гробницах были обнаружены в общей сложности 540 бронзовых изделий, в том числе оружие, посуда, инструменты и ритуальные статуэтки.

Ранее сообщалось, что китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч, возраст которого приблизительно 2300 лет.