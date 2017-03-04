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    Культура

    Facebook будет снимать эксклюзивные шоу и сериалы

    (обновлено: )801
    Facebook планирует тратить на производство каждого видео до полумиллиона долларов. Соцсеть готовит получасовые еженедельные ролики, которые могут затронуть темы науки, стиля жизни, видеоигр, спорта и поп-культуры.
    Логотип Facebook
    Associated Press Matt Rourke

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Крупнейшая социальная сеть Facebook планирует заняться производством эксклюзивных шоу, сериалов и программ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen
    Во Франции Google и Facebook на страже достоверности информации

    "Facebook готовит получасовые еженедельные ролики, которые могут затронуть темы науки, стиля жизни, видеоигр, спорта и поп-культуры", — говорится в сообщении.

    Кроме того, соцсеть планирует тратить на производство каждого видео до полумиллиона долларов. Об этом сообщают информаторы, приближенные к проекту. 

    Между тем, в самой компании данную информацию официально пока не прокомментировали.

    Точные сроки запуска нового проекта также неизвестны.

    Ранее сообщалось, что советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал власти заблокировать в стране российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

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