Facebook будет снимать эксклюзивные шоу и сериалы

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Крупнейшая социальная сеть Facebook планирует заняться производством эксклюзивных шоу, сериалов и программ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Facebook готовит получасовые еженедельные ролики, которые могут затронуть темы науки, стиля жизни, видеоигр, спорта и поп-культуры", — говорится в сообщении.

Кроме того, соцсеть планирует тратить на производство каждого видео до полумиллиона долларов. Об этом сообщают информаторы, приближенные к проекту.

Между тем, в самой компании данную информацию официально пока не прокомментировали.

Точные сроки запуска нового проекта также неизвестны.

Ранее сообщалось, что советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал власти заблокировать в стране российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".