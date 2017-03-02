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    Культура

    Великобритания готова помочь Украине с проведением Евровидения

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (444)

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    Главы МИД Великобритании и Польши Джонсон и Витольд Ващиковский находятся в Украине с визитом. Во время встречи с мэром Киева Виталием Кличко Джонсон пожелал хороших результатов всем участникам конкурса.
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и мэр Киева Виталий Кличко
    facebook.com/Vitaliy.Klychko

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Великобритания готова помочь Украине с проведением международного песенного конкурса Евровидение-2017, который состоится в мае в Киеве, заявил глава британского МИД Борис Джонсон. 

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    Главы МИД Великобритании и Польши Джонсон и Витольд Ващиковский находятся в Украине с визитом. В среду они встретились с президентом, премьером и главой МИД Украины. Также министр иностранных дел Великобритании и мэр Киева Виталий Кличко позавтракали в одной из пиццерий в украинской столице.

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    Министр пожелал хороших результатов всем участникам конкурса. "Кто знает, что произойдет после Brexit… Я желаю Киеву всех возможных успехов с проведением, и мы готовы помочь", — приводит слова Джонсона УНИАН.

    "Меня встретили удивительно, и я увидел много замечательных мест сегодня. Я провел отличную поездку по центру Киева, встретился с мэром… Встретился с ветеранами конфликта в Донбассе. И, конечно, я имел возможность поговорить с Виталием Кличко о том, что мы можем сделать, чтобы помочь предстоящему песенному конкурсу Евровидение, который будет проводиться в Киеве", — заявил министр.

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

    Украину на песенном конкурсе будет представлять группа O.Torvald

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