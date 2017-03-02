Великобритания готова помочь Украине с проведением Евровидения

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Великобритания готова помочь Украине с проведением международного песенного конкурса Евровидение-2017, который состоится в мае в Киеве, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

Главы МИД Великобритании и Польши Джонсон и Витольд Ващиковский находятся в Украине с визитом. В среду они встретились с президентом, премьером и главой МИД Украины. Также министр иностранных дел Великобритании и мэр Киева Виталий Кличко позавтракали в одной из пиццерий в украинской столице.

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Министр пожелал хороших результатов всем участникам конкурса. "Кто знает, что произойдет после Brexit… Я желаю Киеву всех возможных успехов с проведением, и мы готовы помочь", — приводит слова Джонсона УНИАН.

"Меня встретили удивительно, и я увидел много замечательных мест сегодня. Я провел отличную поездку по центру Киева, встретился с мэром… Встретился с ветеранами конфликта в Донбассе. И, конечно, я имел возможность поговорить с Виталием Кличко о том, что мы можем сделать, чтобы помочь предстоящему песенному конкурсу Евровидение, который будет проводиться в Киеве", — заявил министр.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Украину на песенном конкурсе будет представлять группа O.Torvald.