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    Культура

    Группа O.Torvald будет работать над английским для Евровидения

    (обновлено: )16
    Лидер группы Евгений Галич заявил, что группе нужно будет работать не только над постановкой, вокалом и английским: "Еще нужно работать над промо, которое позволит нам быть представленными достойно".
    Лидер группы O. Torvald Евгений Галич и PR-менеджер группы Ольга Черткова во время пресс-конференции победителей Национального отбора Евровидение 2017
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Победитель национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2017 рок-группа O.Torvald собирается работать над постановкой выступления и произношением на английском. Об этом рассказал лидер группы Евгений Галич, информирует УНИАН.

    Песня Time группы O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017. Видео
    Канал "Телеканал СТБ" на Youtube
    Песня Time группы O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017

    "Мы продолжим работу над своим вокалом, над английским произношением. Работать над тем, чтобы быть максимально готовыми в постановке", — отметил Галич.

    Он подчеркнул, что группе нужно будет работать не только над постановкой, вокалом и английским. "Еще нужно работать над промо, которое позволит нам быть представленными достойно, и страны, которые будут голосовать, узнают о нас заранее", — отметил музыкант.

    На вопрос относительно постановки выступления, руководитель национального отбора "Евровидения" Наталья Франчук отметила, что в ближайшие дни планируется встреча с несколькими постановщиками. "Мы постараемся максимально качественно, по-европейски, представить единственную рок-группу. Я надеюсь, она будет такой, какой будет на "Евровидении", — сказала она. Франчук также сообщила, что планируется участие группы в вечерах-знакомствах в Амстердаме и Лондоне перед основным этапом "Евровидения", где будут участники конкурса, пресса и букмекеры.

    Напомним, по результатам национального отбора, оглашенным в минувшую субботу, Украину на конкурсе представит рок-группа O.Torvald. Украина, как победительница прошлогоднего конкурса, сразу выступит в финале, минуя полуфиналы.

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