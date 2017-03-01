Группа O.Torvald будет работать над английским для Евровидения

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Победитель национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2017 рок-группа O.Torvald собирается работать над постановкой выступления и произношением на английском. Об этом рассказал лидер группы Евгений Галич, информирует УНИАН.

"Мы продолжим работу над своим вокалом, над английским произношением. Работать над тем, чтобы быть максимально готовыми в постановке", — отметил Галич.

Он подчеркнул, что группе нужно будет работать не только над постановкой, вокалом и английским. "Еще нужно работать над промо, которое позволит нам быть представленными достойно, и страны, которые будут голосовать, узнают о нас заранее", — отметил музыкант.

На вопрос относительно постановки выступления, руководитель национального отбора "Евровидения" Наталья Франчук отметила, что в ближайшие дни планируется встреча с несколькими постановщиками. "Мы постараемся максимально качественно, по-европейски, представить единственную рок-группу. Я надеюсь, она будет такой, какой будет на "Евровидении", — сказала она. Франчук также сообщила, что планируется участие группы в вечерах-знакомствах в Амстердаме и Лондоне перед основным этапом "Евровидения", где будут участники конкурса, пресса и букмекеры.

Напомним, по результатам национального отбора, оглашенным в минувшую субботу, Украину на конкурсе представит рок-группа O.Torvald. Украина, как победительница прошлогоднего конкурса, сразу выступит в финале, минуя полуфиналы.