Права на издание мемуаров Барака и Мишель Обамы могут продать за $60 млн

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КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Права на издание мемуаров бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель могут продать более чем за 60 миллионов долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, Барак и Мишель Обама пишут отдельные книги, однако собираются продавать на них права сообща. Сообщается, что интерес к мемуарам выразили уже несколько крупных издательств, в числе которых Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster и Macmillan. Отмечается, что цена на права книги Обамы является рекордной за всю историю публикаций мемуаров экс-президентов США.

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По данным издания, больше всего шансов получить права на книги имеет издательство Penguin Random House. Этот же издательство в 2014 году заплатило 15 миллионов долларов за права на мемуары другого бывшего президента США Билла Клинтона. Права на мемуары Джорджа Буша-младшего были приобретены за 10 миллионов долларов издательством Crown.

Более ранние книги Обамы уже пользовались успехом у читателей. Так, за книгу "Дерзость надежды" он получил 8,8 миллиона долларов. Еще одна книга "Мечты моего отца" принесла автору 6,8 миллиона долларов.

Представитель Обамы и литературный агент экс-президента США пока никак не прокомментировали ситуация вокруг продажи прав на публикацию мемуаров.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Джон Керри собирается писать мемуары.