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    Культура

    Камбербэтч снимется в мини-сериале "Мелроуз"

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    Мини-сериал по романам Эдварда Сент-Обина будет состоять из пяти эпизодов. Камбербэтч снимется в главной роли, он также выступит и как один из исполнительных продюсеров.
    Актер Бенедикт Камбербэтч. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Известный по роли Шерлока Холмса британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет в мини-сериале "Мелроуз" для Showtime, сообщает The Hollywood Reporter.

    Бенедикт Камбербэтч спел с Дэвидом Гилмором хит Pink Floyd
    MrBrainSmasher/youtube
    Бенедикт Камбербэтч спел с Дэвидом Гилмором хит Pink Floyd

    Новый проект является экранизацией романов Эдварда Сент-Обина, главным героем которых является Патрик Мелроуз.

    Мини-сериал будет состоять из пяти эпизодов. Камбербэтч снимется в главной роли, он также выступит и как один из исполнительных продюсеров.

    "Мы в восторге, что будем частью этого невероятного сериала. Мы много лет являемся огромными фанатами этих книг, и адаптации Дэвида Николлса получились выдающимися", – заявили Камбербэтч и еще один продюсер Адам Экланд.

    Ранее сообщалось, что Камбербэтч, прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса в популярном телесериале, является родственником писателя Артура Конан-Дойла.

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