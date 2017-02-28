Камбербэтч снимется в мини-сериале "Мелроуз"

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Известный по роли Шерлока Холмса британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет в мини-сериале "Мелроуз" для Showtime, сообщает The Hollywood Reporter.

Новый проект является экранизацией романов Эдварда Сент-Обина, главным героем которых является Патрик Мелроуз.

Мини-сериал будет состоять из пяти эпизодов. Камбербэтч снимется в главной роли, он также выступит и как один из исполнительных продюсеров.

"Мы в восторге, что будем частью этого невероятного сериала. Мы много лет являемся огромными фанатами этих книг, и адаптации Дэвида Николлса получились выдающимися", – заявили Камбербэтч и еще один продюсер Адам Экланд.

Ранее сообщалось, что Камбербэтч, прославившийся исполнением роли Шерлока Холмса в популярном телесериале, является родственником писателя Артура Конан-Дойла.