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    Культура

    Рейтинг церемонии "Оскар" оказался наиболее низким с 2008 года

    Тема:

    "Оскар-2016". Победители (56)

    (обновлено: )3
    Сообщается, что церемонию в воскресенье посмотрели 34,3 миллиона человек (общий рейтинг на ТВ 23,4%) - это на 9% меньше, чем в предыдущем году. В 2008 году церемонию посмотрели менее 32 миллионов человек.
    Лауреаты премии Оскар в номинации Лучшие визуальные эффекты
    FREDERIC J. BROWN / AFP

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Рейтинг церемонии вручения кинопремий "Оскар" американской киноакадемии в воскресенье оказался наиболее низким в истории, пишет в понедельник Hollywood Reporter.

    Победители и рекордсмены Оскара-2017. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Победители и рекордсмены "Оскара-2017"

    По его данным, церемонию посмотрели 34,3 миллиона человек (общий рейтинг на ТВ 23,4%) — это на 9% меньше, чем в предыдущем году. Это также наименьшая аудитория с 2008 года, когда церемонию посмотрели менее 32 миллионов человек. Рекорд уже 17-й год удерживает церемония вручения наград за 2000-й год — тогда аудитория составила более 46,5 миллиона зрителей.

    Воскресная церемония также оказалась наиболее долгой трансляцией за десятилетие — она шла 3 часа 49 минут.

    В 2017 году 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда ошибочно победителем был объявлен мюзикл "Ла-ла ленд". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

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