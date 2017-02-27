Рейтинг церемонии "Оскар" оказался наиболее низким с 2008 года

FREDERIC J. BROWN / AFP

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Рейтинг церемонии вручения кинопремий "Оскар" американской киноакадемии в воскресенье оказался наиболее низким в истории, пишет в понедельник Hollywood Reporter.

По его данным, церемонию посмотрели 34,3 миллиона человек (общий рейтинг на ТВ 23,4%) — это на 9% меньше, чем в предыдущем году. Это также наименьшая аудитория с 2008 года, когда церемонию посмотрели менее 32 миллионов человек. Рекорд уже 17-й год удерживает церемония вручения наград за 2000-й год — тогда аудитория составила более 46,5 миллиона зрителей.

Воскресная церемония также оказалась наиболее долгой трансляцией за десятилетие — она шла 3 часа 49 минут.

В 2017 году 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда ошибочно победителем был объявлен мюзикл "Ла-ла ленд". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".